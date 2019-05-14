В Украине киберполиция впервые направила в суд уголовное дело против молодого человека, который снимал премьерные показы фильмов в кино, а потом продавал их пиратским сайтам. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Так, сообщается, что с 8 апреля киберполицейские проводили операцию "Пираты", в ходе которой была остановлена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.

"В течение операции в суд впервые было направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах", - сообщает пресс-служба правоохранителей.

Дело квалифицированно по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса. Жителю Кривого Рога, которому оно инкриминируется, грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, ранее украинская киберполиция рассказала, как ей удалось закрыть онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 сайта с бесплатным кино.

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