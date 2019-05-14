Во вторник, 14 мая, большую часть Украины по-прежнему ожидает дождливый пасмурный день. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях синоптики обещают дожди и грозы. Днем +14...+20 градусов, ночью +8...+11 градусов. В центральных и северных областях, включая Киев, будет еще теплее. Днем до +23 градусов, ночью до +13 градусов. Впрочем, это не спасет данные регионы от грозовых дождей.

На востоке осадки накроют Луганск и Харьков, а вот в Днепре, Запорожье и Донецке будет солнечно. Днем до +25 градусов, ночью до +13 градусов. Все южные области ожидает также ясная погода. До +24 градусов днем и до +13 градусов ночью.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, в Киеве и области из-за надвигающейся грозы объявлен "желтый уровень" опасности.

Также мы публиковали прогноз погоды от шести сайтов-синоптиков.