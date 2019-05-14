Главный раввин Украины хочет присвоить Джулиани почетное звание мэра Анатевки
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман признался, что еврейская община решила присвоить адвокату американского президента Рудольфу Джулиани почетное звание мэра Анатевки - соцпроекта для переселенцев с Донбасса, названного в честь населенного пункта из повести "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема.
Об этом Моше Реувен Асман написал в своем Facebook.
"Визит (Рудольфа Джулиани - Прим.Ред.) был запланирован на 14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа посольство США была перенесено в Иерусалим. В честь этого события, после лекции господина Джулиани о ситуации на Ближнем Востоке, планировалась закладка парка трехсторонней дружбы - Украина-США-Израиль. Эту идею нам пришлось отложить.
Рудольф Джулиани известен во всем мире как борец за права человека; он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам. Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - нашего исторического города, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины.
Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины.
Украина - прекрасная страна, достойная процветания и больших свершений. Надеемся, что вскоре нас ждут стабильный рост и мир, а почетные гости будут планировать визиты в нашу страну с не меньшим нетерпением, чем мы, всегда готовы принять их с открытым сердцем", - написал Моше Реувен Асман.
Фото: facebook.com
Напомним, что Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области. Предназначен для переселенцев с Востока Украины. Первый кирпич для будущего поселения заложил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский. Моше Реувен Асман торжествено открыл Анатевку 1 сентября 2015 года.
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