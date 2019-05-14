Главный раввин Украины Моше Реувен Асман признался, что еврейская община решила присвоить адвокату американского президента Рудольфу Джулиани почетное звание мэра Анатевки - соцпроекта для переселенцев с Донбасса, названного в честь населенного пункта из повести "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема.

Об этом Моше Реувен Асман написал в своем Facebook.

"Визит (Рудольфа Джулиани - Прим.Ред.) был запланирован на 14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа посольство США была перенесено в Иерусалим. В честь этого события, после лекции господина Джулиани о ситуации на Ближнем Востоке, планировалась закладка парка трехсторонней дружбы - Украина-США-Израиль. Эту идею нам пришлось отложить.

Рудольф Джулиани известен во всем мире как борец за права человека; он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам. Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - нашего исторического города, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины.

Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины.

Украина - прекрасная страна, достойная процветания и больших свершений. Надеемся, что вскоре нас ждут стабильный рост и мир, а почетные гости будут планировать визиты в нашу страну с не меньшим нетерпением, чем мы, всегда готовы принять их с открытым сердцем", - написал Моше Реувен Асман.

Фото: facebook.com

Напомним, что Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области. Предназначен для переселенцев с Востока Украины. Первый кирпич для будущего поселения заложил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский. Моше Реувен Асман торжествено открыл Анатевку 1 сентября 2015 года.

Ранее "Страна" в материале "Вашингтон хочет почистить окружение Зеленского" выяснила, почему адвокат Трампа отменил поездку в Киев.