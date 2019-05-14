Буквально на следующий день после того, как Манчестер Сити поднял над головой чемпионский Кубок Англии, для "горожан" прозвенел очень тревожный звонок. Команда Пепа Гвардиолы может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов из-за финансовых нарушений.

Об этом передает The New York Times.

По данным источников из Ньона, на этой неделе следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами может запросить для Манчестер Сити дисквалификацию в Лиге чемпионов. Ожидается, что глава следственной группы и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм будет добиваться отстранения английского клуба как минимум на один сезон.

Манчестер Сити обвиняется в том, что клуб предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела в 2014 году, связанного с финансовым фэйр-плей, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. УЕФА уже наказывал англичан за нарушения финансовых ограничений. Тогда клуб оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

В рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе с Иво Летермом провела встречу с представителями Манчестер Сити в апреле в Швейцарии, но не получила убедительных объяснений со стороны клуба.

Пока неясно, будет ли введен запрет уже в следующем сезоне или же с сезона-2020/21.

В самом же Манчестер Сити всячески отвергают обвинения в свой адрес.

Ранее "Страна" сообщала, что после разоблачений Football Leaks УЕФА решил еще раз проверить топ-клубы Европы на предмет фэйр-плей.