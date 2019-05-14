В Европе пока сдержанно отреагировали на возможность введения новых санкций против Кремля за раздачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Так, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД в Брюсселе заявила, что ЕС в ближайшие недели "продолжит изучать возможность введения санкций против РФ из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса".

Об этом передает "Радио Свобода".

"Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - заявила она.

По ее словам, этот вопрос в понедельник, 13 мая обсуждали не только с представителями стран "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее "Страна" сообщала, что правозащитники посчитали, сколько жителей так называемых "ЛДНР" хотят российские паспорта. Оказалось, что в три раза меньше, чем заявляет Москва.