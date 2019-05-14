Местонахождение политзаключённого кинорежиссёра Олега Сагана, которого группа неизвестных мужчин под командой следователя Крымской прокуратуры Макарова вывезла из зала суда 11 мая, до сих пор неизвестно.

Супруга Сагана Галина 13 мая обратилась в полицию в связи с пропажей мужа. Правоохранители ответили ей, что о местонахождении Олега им ничего не известно, а дела о розыске человека по уголовно-процессуальному кодексу возбуждаются только на третьи сутки после исчезновения человека.

Как выяснила "Страна" в камере Херсонского СИЗО, в которой с прошлого года содержался Олег Саган, его также нет.

В то же время Галине Саган сообщили, что номера автомобилей, на которых приехала группа мужчин, выкравших Сагана из суда, в Госавтоинспекции Украины не зарегистрированы. То, есть, и номер машины, на которой увезли политзаключённого, был фиктивным.

Следующее заседание Соломенского суда (Киев, ул. Шутова,1) по делу Сагана назначено на 14 мая, на 11.00.

Как сообщала "Страна", во время заседания 11 мая Олегу Сагану стало плохо. Прибывшая бригада Скорой помощи установила необходимость срочной госпитализации в связи с недавно перенесенным инфарктом.

Однако конвой СБУ воспрепятствовал врачам вывезти Сагана в больницу. Одного из врачей даже заперли вместе с подсудимым в "обезьяннике".

Полиция, которую вызвал адвокат Рыбин, прибыла лишь через полтора часа. Но сразу после нее в суд прибыло полтора десятка мужчин спортивного телосложения в штатском, выволокли по полу тяжелобольного подсудимого и увезли в неизвестном направлении на глазах у прокуроров. Полицейские при этом отдавали им честь.

Напомним, украинский режиссер Олег Саган обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Саган находится за решеткой с ноября 2018 года. В соседней с ним камере находится директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

63-летний режиссер в последние годы вынужден был ездить на заработки в Россию, чтобы заработать на лечение жены. Ранее он работал на студии Довженко в Киеве и был продюсером программ на телеканале ТЕТ. Позже занимался церковной журналистикой и снимал документальные фильмы о жизни УПЦ.

После одной из поездок в РФ Сагана задержала СБУ - за создание и распространение материалов, призывающих к распаду Украины. 18 ноября 2018 года суд в Херсоне арестовал Сагана. Режиссер говорит, что доказательства ему подбросили.

В своем письме "Крик о помощи" к ОБСЕ и правозащитникам режиссер пишет об ужасных условиях содержания в СИЗО №28 и просит помощи для своей болеющей жены.