Известная американская актриса Алисса Милано, звезда сериала "Зачарованные", заявила, что начинает "сексуальную забастовку" из-за ужесточения закона об абортах. Об этом она сообщила на своей странице в Instagrame.

Отмечается, что такое решение актриса приняла из-за того, что по новому закону в штате Джорджия нельзя будет сделать аборт, если на УЗИ будет слышно сердцебиение ребенка.

В связи с этим 46-летняя Алисса Милано призвала всех женщин отстаивать свои права и начать забастовку интимным отношениям.

На своей странице в Instagram актриса призналась, что уже приобщилась к своеобразному флешмобу и таким образом хочет защитить репродуктивные права женщин.

"Наши репродуктивные права уничтожаются. Пока женщины не имеют законного контроля над своим телом, они не могут рисковать беременностью. Присоединяйтесь ко мне, не занимайтесь сексом, пока мы не вернем себе автономию тела. Я призываю к #SexStrike", – заявила Алисса Милано.

Скриншот: Instagram/milano_alyssa

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, что думает об абортах.

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