Ученые еще в 2010 году заметили, что Луна сжимается из-за охлаждения ее внутренних слоев. Оказалось, что спутник Земли продолжает уменьшаться, сообщает Newsweek.

Используя снимки с автоматической межпланетной станции LRO, которая принадлежит NASA, исследователи обнаружили на поверхности спутника скалы, сформированные относительно "недавно".

Как отмечает издание, это означает, что они появились где-то на протяжении последних 100 миллионов лет. Однако, открытие означает, что эти скалы сформировались в результате тектонической активности, связанной со сжатием Луны из-за ее охлаждения.

Во время этих процессов ее кора становится хрупкой и ломается. Как поясняют ученые, это напоминает появление морщин на поверхности виноградины, когда она высыхает и превращается в изюминку. Аппарат LRO, который был запущен десять лет назад, выявил 3,5 тысячи таких разломов.

На тех из них, которые имеют более яркий вид, видно выступления лунных каменистых пород. Это указывает, что на Луне происходили процессы, похожие на землетрясения на Земле.

В новом исследовании группа ученых сравнила данные с LRO с данными о 28 местах землетрясений на Луне, которые были зафиксированы во время программы "Аполлон" в 60-х и 70-х годах прошлого века. Как выяснилось, они находятся очень близко со скалами, которые зафиксировал LRO. Это означает, что подземные толчки на Луне происходят в результате тектонической активности.

Ранее сообщалось, что Израиль отправит на Луну ещё один зонд Beresheet после того, как первый исчез над морем Ясности.

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