В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского предложили провести инаугурацию 19 мая, чтобы свести к минимуму негативный эффект от возможного транспортного коллапса в центре Киева. Об этом заявил советник нового президента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения перемещения по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный колапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.

Он отметил, что жители Киева не должны ощущать дискомфорт из-за инаугурации.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель команды.

Кроме того, Разумков также отверг тезис о том, что иностранным делегациям будет сложно организовать визиты на инаугурацию президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что он лично заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что в Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского за день до возможного роспуска парламента.