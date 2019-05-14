Самолет, который перевозит канцлера ФРГ Ангелу Меркель, получил повреждение в результате столкновения с автомобилем.

Об этом в Twitter пишет Team Luftwaffe.

"Правительственный самолет поврежден в Дортмунде. Транспортное средство зацепило транспортное средство Global 5000. Самолет был припаркован. Канцлера доставят в Берлин вертолетом министерства обороны", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, самолет был припаркован на взлетно-посадочной полосе аэропорта Дортмунда. Транспортное средство "зацепило" его около 13:30 по местному времени. О характере повреждений не сообщается.

Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

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