Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин может принять главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллегу из США Майка Помпео 14 мая, передает РИА Новости в понедельник, 13 мая.

Как рассказал Песков, Путин будет принимать Лаврова и Помпео в своей сочинской резиденции 14 мая, после того, как пройдет их встреча.

"Президент их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны", — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Помпео вылетел к Путину, чтобы обсудить Украину, Сирию, Иран и Венесуэлу.

Также мы писали, что перед визитом в Сочи Помпео рассказал, в чем Россия и США имеют общие интересы.