Компания Disney создала короткий мультфильм, посвященный рождению сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Об этом пишет Медианяня.

По сюжету 25-секундной анимации, Винни-Пух приходит в гости к Меган и принцу Гарри, и дарит им книгу. Вот так вот Меган Маркл на 25 секунд стала диснеевской принцессой.

К слову, это уже не первый визит желтого медвежонка в Виндзорский замок. В 2016 году Винни-Пух отпраздновал свой 90-летний юбилей – столько же лет исполнилось и королеве Елизавете II. По этому поводу Disney выпустил мультфильм, в котором Винни встречается с королевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MammyHug (@mammyhug) 13 Май 2019 в 4:25 PDT

Ранее сообщалось, что новорожденный сын Маркл и принца Гарри не получит королевского титула.

Еще мы рассказывали, как на ВВС уволили популярного ведущего за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл с фото обезьяны.