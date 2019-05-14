Компания Disney подарила сыну Меган Маркл мультфильм с Винни-Пухом. Видео
Компания Disney создала короткий мультфильм, посвященный рождению сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи. Об этом пишет Медианяня.
По сюжету 25-секундной анимации, Винни-Пух приходит в гости к Меган и принцу Гарри, и дарит им книгу. Вот так вот Меган Маркл на 25 секунд стала диснеевской принцессой.
К слову, это уже не первый визит желтого медвежонка в Виндзорский замок. В 2016 году Винни-Пух отпраздновал свой 90-летний юбилей – столько же лет исполнилось и королеве Елизавете II. По этому поводу Disney выпустил мультфильм, в котором Винни встречается с королевой.
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Ранее сообщалось, что новорожденный сын Маркл и принца Гарри не получит королевского титула.
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