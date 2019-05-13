В Львовской области на дачном участке молния убила пожилого человека. Кроме того, пострадала и его супруга, но ей удалось выжить. О подробностях инцидента рассказывается в сюжете ТСН.

Стихия застала пенсионеров внезапно - они как раз возвращались с поля.

"Последнее, что помнит Ирина (выжившая женщина - Прим. Ред.), как шла в пяти метрах от мужа, у нее в кармане был мобильный, а у него - тяпки на плечах. Пришла в сознание женщина уже на земле", - говорится в сюжете.

"Я повернулась, смотрю, дед лежит, хотела к нему подползти, но не могла, и тогда начала кричать", - рассказывает женщина.

На помощь пришли соседи. "Если бы они шли ближе, наверное, разряд и бабу убил бы", - комментирует сосед.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю.

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