Израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на Евровидении-2018, будет выступать на конкурсе в этом году, как приглашенная звезда, передает УНИАН.

Отмечается, что в финале конкурса певица будет исполнять свою победную композицию Тоу, а также представит новую песню Nana Banana.

Этот трек несколько дней назад был опубликован на YouTube и за это время уже набрал почти миллион просмотров.

Видео: YouTube/Netta

Напомним, победителем конкурса Евровидение в Лиссабоне стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай. С песней Toy она набрала 529 баллов. Благодаря ее победе 64-й музыкальный конкурс Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве.

Как писала "Страна", в качестве приглашенной звезды на Евровидении 2019 также выступит Верка Сердючка. Кроме того, на конкурсе появится Мадонна.

Ранее сообщалось, что участница от Молдовы на Евровидении выступит на фоне анимации украинской художницы на песке.