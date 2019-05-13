В Запорожье пожилая одинокая женщина превратила свою квартиру в приют для голубей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местные спасатели, которых вызвали медики, увидели ужасную картину: в двухкомнатной квартире находилось по меньшей мере несколько сотен птиц.

72-летняя хозяйка квартиры не смогла самостоятельно открыть двери. В квартире спасатели и медики наблюдали ужасную картину - везде помет, перья и грязь.

Женщина рассказывает, что подкармливать голубей начала лет 10 назад. С тех пор ее квартира превратилась в настоящую голубятню.

"Десятки жалоб и обращений ни к чему не привели. В свою квартиру женщина никого не пускала, даже соцработников. Исключение делает только для почтальона, которая приносит пенсию", - рассказывает ТСН.

"Вы не представляете, приходишь, приносишь пенсию, я потом весь участок обхожу, а у меня на носу еще раздражение", - жалуется разносчица пенсий.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Бердянске жители многоэтажки заживо замуровали сотни голубей.

Еще мы писали, что звезду голубиных гонок продали с аукциона за 1,25 миллиона евро.