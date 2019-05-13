Главного редактора сайта "Право и контроль" Дениса Садоху, которого сегодня увезли в Управление СБУ, уже отпустили после проведения беседы с сотрудниками спецслужбы. Об этом сообщила в Facebook глава львовской ячейки "Оппозиционной платформы - За жизнь" Инна Иваночко.

По ее словам в комментариях, Садоху отпустили, но правоохранители предупредили его, что в ближайшее время он будет вызван на допрос: "Денис Садоха отпущен после беседы в СБУ на Владимирской, 33, где был предупрежден, что в ближайшее время будет официально вызван повесткой на допрос".

Скриншот: Facebook/Inna Ivanochko

Также сообщается, что журналиста задержали в аэропорту Борисполь, когда он собирался лететь через Минск в Москву, чтобы принять участие в эфире телеканала ТВЦ.

Ранее сообщалось, что европейская федерация журналистов требует прекратить преследование украинских блогеров и журналистов.

Также мы писали, что журналист Иванов рассказал, что у него проходят обыски из-за статьи сына о конкурсе в ГБР.