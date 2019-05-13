В ночь на 13 мая в Днепре произошел очередной подрыв банкомата Приватбанка. Видео с места взрыва опубликовала ТСН.

Отмечается, что взрыв, который произошел около трех часов ночи, был настолько сильным, что пристройка к дому разлетелась на части, а входные двери отбросило на противоположную сторону дороги.

Обошлось без пострадавших.

"Попытка грабежа банкомата на фасаде здания оказалась неудачной - под завалами эксперты нашли кассеты с деньгами", - говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, полностью разрушилась и помещение парикмахерской.

Ранее "Страна" сообщала, что несколько дней назад в Харькове произошел подобный случай с подрывом банкомата. Тогда преступникам удалось скрыться с деньгами.

Еще мы писали, что в Днепре воры уже взорвали банкомат, но скрылись с деньгами, потеряв шапку.