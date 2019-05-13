Во время своего полета российский космонавт Олег Артемьев вел блог, где подробно рассказывал о жизни на станции.

"Это японский модуль, а это Серена (показывает девушку) - это вообще самый лучший человек, который

"Это силовой тренажер, тут и приседания, и отжимания...вот так занимаешься и смотришь (показывает иллюминатор), как пролетаешь над планетой Земля. А когда видишь что-нибудь интересное - р-раз, и заглянул, посмотрел", - описывает видео Артемьев.

"А еще космонавты играют в теннис, делают стрижки друг другу, ну и куда же без селфи", - говорится в описании ролика.

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В комментариях к видеоролику шутят, что Серена (девушка-космонавт на МКС - Прим. Ред.) в таких условиях на вес золота.

Ранее "Страна" рассказывала, как SpaceX успешно запустила к МКС космический корабль Cargo Dragon.

Еще мы показывали видео с израильского зонда из космоса, где виден восход Солнца над Землей.