В Украине понятие "применение меры пресечения" охватывает не только сам выбор меры пресечения, но и случаи ее изменения.

Об этом пишет ЮрЛига, ссылаясь на решение коллегии судей первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

В постановлении от 28 марта 2019 года по делу № 286/1695/18 указано, что суд апелляционной инстанции, отказав в открытии производства на определение об изменении меры пресечения, существенно нарушил требования уголовного процессуального закона, что привело к ограничению доступа к правосудию в связи с нарушением права лица на обжалование судебного решения.

В соответствии с делом, определением следственного судьи Овруцкого районного суда Житомирской области от 14 июня 2018 года, подозреваемому мера пресечения в виде личного обязательства изменена на домашний арест.

При этом, частично удовлетворив ходатайство следователя, суд первой инстанции пришел к заключению об отсутствии правовых оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, принимая во внимание невыполнение подозреваемым возложенной на него обязанности, суд изменил меру пресечения в виде личного обязательства на домашний арест.

Апелляционный суд отказал в открытии производства по жалобе лица на упомянутое определение следственного судьи на основании того, что такая жалоба подана на судебное решение, не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке с учетом положений ст. 309 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку подозреваемому была изменена, а не применена мера пресечения.

КУС ВС не согласился с позицией апелляционного суда и удовлетворил кассационную жалобу лица с учетом следующего. Согласно УПК, во время досудебного расследования определение следственного судьи о применении меры пресечения в виде домашнего ареста или отказе в его применении может быть обжаловано в апелляционном порядке, если такое решение принято без соблюдения принципов законности, обоснованности и мотивированности.

Обжалование определений следственного судьи осуществляется в апелляционном порядке.

В рассматриваемом уголовном производстве следственный судья частично удовлетворил ходатайство следователя и в соответствии с положениями ст. 181 УПК Украины изменил подозреваемому меру пресечения, применив к нему вместо личного обязательства пресечение в виде домашнего ареста. При этом в резолютивной части судебного решения правильно разъяснен порядок и сроки обжалования.

Исходя из системного анализа положений ст. 309 УПК и учитывая требования ст. 181 УПК, ВС пришел к выводу, что понятие "применение меры пресечения" охватывает не только избрание меры пресечения, но и случаи ее изменения. "Таким образом, следственный судья, изменив меру пресечения в виде личного обязательства на домашний арест, фактически применил меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое определение следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке, поэтому право подозреваемого на его обжалование было незаконно ограничено апелляционным судом", - указано в постановлении Большой Палаты.

Напомним, что Большая Палата Верховного суда разрешила делать пересчет оплаты после отмены тарифов ЖКХ в суде.

Также мы писали о том, что Верховный суд постановил, что кассация не примет жалобу на отказ в амнистии уже отбывающему наказание.