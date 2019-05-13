Правительство изменило План использования радиочастотного ресурса Украины. Соответствующее постановление № 377 было принято на правительственном заседании 8 мая 2019 года, передает Юрлига.

Согласно документу устанавливается конечная дата отключения аналогового вещания для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориях, и каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание, - 31 декабря 2019 года.

На остальной территории данный срок останется неизменным: 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области 31 июля 2018 года.

Благодаря выполнению данного решения получится завершить процедуру соответствующих расчетов и лицензирования цифровых каналов для местного вещания, что будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины и противодействию негативным влияниям информационной пропаганды, а также непрерывности доступа населения к программам украинских телерадиоорганизаций.

Ранее сообщалось, что четверть домохозяйств Украины продолжает пользоваться аналоговым ТВ, которого нет.

Также мы писали, что в пограничных с Россией регионах Украины продлили срок вещания аналогового телевидения до мая.