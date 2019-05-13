В Украине договор аренды земли, зарегистрированный после смерти арендодателя, действителен, если наследник получал арендную плату. Об этом пишет Лига, ссылаясь на постановление Верховного Суда в составе объединенной палаты Кассационного гражданского суда.

В постановлении от 10 апреля 2019 года по делу № 390/34/17 содержится вывод относительно действий истца, унаследовавшего после смерти первичного арендодателя земельный участок и заключившего в 2013 году дополнительное соглашение к договору аренды земли от 2007 года. Однако впоследствии он предъявил иск о признании договора аренды земли от 2007 года незаключенным.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, считая договор незаключенным, поскольку тот был зарегистрирован после смерти арендодателя (19 апреля 2010 года). Апелляционный суд отменил решение местного суда.

Верховный Суд поддержал позицию суда второй инстанции и пришел к таким выводам.

Согласно ГК, добросовестность - это определенный стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны договора или соответствующего правоотношения.

КГС при рассмотрении дела применил доктрину "venire contra factum proprium" (запреты противоречивого поведения), базирующегося еще на римской максиме, - "non concedit venire contra factum proprium" (никто не может действовать вопреки своему предыдущему поведению), в основе которой - принцип добросовестности.

В соответствии с принципами, определениями и модельными правилами европейского частного права, поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является не отвечающее предыдущим заявлениям или поведению стороны, если другая сторона разумно полагается на них.

Договор от 2007 заключен после достижения сторонами всех существенных условий при жизни арендодателя и за его подписью. Это подтверждает факт того, что договор является действительным.

Следовательно, действия истца противоречат его предыдущему поведению (заключению дополнительного соглашения и получению платы за пользование земельным участком) и являются недобросовестными.

Напомним, что Верховный Суд согласился, что ипотека считается действительной с момента ее внесения в реестр.

Также мы писали о том, что в Украине расторгнутый договор могут признать недействительным.