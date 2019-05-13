Украинская певица Настя Каменских похвасталась своей фигурой в Instagram. Фото
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, взбудоражила своих фанатов весьма откровенными снимками. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/kamenskux
На фотографиях Каменских похвасталась своей фигурой в белом комплекте нижнего белья. В таком смелом наряде певица выгодно подчеркнула свои пышные формы на радость поклонникам.
Свой образ исполнительница дополнила распущенными волосами и нежным неброским макияжем.
"Потапу повезло", "Воу-воу", "Как можно быть такой сексуальной", "Самый красивый животик", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Секси", "Классная", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.
Ранее сообщалось, что Астафьева опубликовала фото в белье и заявила, что ей надо худеть.
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