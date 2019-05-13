Действующий глава Украины Петр Порошенко в понедельник, 13 мая, подписал указы №217/2019 и№218/2019, назначив членов Высшего Совета правосудия. Указы опубликованы на сайте президента.

Президент постановил назначить Исакова Михаила Григорьевича и Василенко Андрея Владимировича членами Высшего совета правосудия.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, что в ВСП по квоте Президента претендовали следующие лица:

Рыбченко Александр Георгиевич

Денисюк Петр Дмитриевич

Каминский Алексей Маркович

Василенко Андрей Владимирович

Омельчук Олег Николаевич

Сасевич Александр Михайлович

Загородний Анатолий Федорович

Исаков Михаил Григорьевич

Красовский Константин Юрьевич

Маринів Владимир Иванович

Карпинец Василий Иванович

Базов Виктор Петрович

Власова Анна Петровна

Лелюх Людмила Петровна

По ссылке можно ознакомиться с досье М. Исакова и с досье А. Василенко.

По словам бывшего замглавы Администрации президента Украины, юриста Андрея Портнова, этим указом Порошенко узурпировал власть.

"Только что Порошенко осуществил прямую узурпацию власти. Он не просто назначил двух членов Высшего совета правосудия, перед этим пять лет рассказывая о своей церемониальной функции, лишении себя полномочий влияния на суд, судебной реформе и независимости суда. Он поступил циничнее - подписал Указ, которым сначала уполномочил самого себя назначать членов ВРП без конкурса и тут же осуществил эти назначения на основании нового, утверждённого самим же собой порядка", - заявил он.

При этом Портнов отметил, что такой наглости не допускал еще никто в истории Украины и квалифицировать это нужно, как грубое вмешательство в правосудие, узурпацию власти, превышение полномочий и злоупотребление служебным положением.

"Я настаиваю, что в первый же день после потери полномочий он должен быть взят под стражу, а эти указы - оспорены в суде. На днях мы подадим заявление о преступлении, чтобы в первый же день потери Порошенко неприкосновенности открыть правоохранителям и судам дорогу к его аресту", - написал юрист.

Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого. Видео.

Также мы писали, что Порошенко секретным указом вручил Демчине звание генерал-полковника.