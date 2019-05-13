В городе Новая Каховка Херсонской области стая бродячих собак растерзала 17-летнюю девушку, она находится в больнице. Об этом сообщает Херсон типичный.

Инцидент произошел днем на улице Электромашиностроителей. "Псы буквально изодрали молодой горожанке ноги сверху донизу, от голеней до бедер. С множественными рваными ранами конечностей ее отвезли в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нападения бродячих собак на людей не редкость в селах и городах Херсонской области, не смотря на профилактические меры по сокращению их численности.

Напомним, что в селе Херсонской области бродячая собака набросилась на девятилетнюю девочку.

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