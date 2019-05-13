Звездная участница "Квартала 95" Елена Кравец опубликовала в сети эффектные снимки, на которых она позирует в полупрозрачном платье в горошек. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/lennykravets

Как можно увидеть новый образ подчеркнул женственность и утонченность фигуры артистки.

Как сообщила сама Кравец под снимками, фотографии были сделаны в Турции во время фестиваля "Весело", на который она ездила вместе с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Фото: Instagram/lennykravets

"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Красота неземная", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умница! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром", "Жемчужинка "Квартала", "Голливудская звезда", - восхитились пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Госкино рассказали, будет ли агентство сотрудничать с "Кварталом 95".

Также мы писали, что названы люди, которые заменят Зеленского в проектах "Квартала 95".