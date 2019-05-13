В Корпусе морской пехоты США впервые выполнили так называемую "слоновью прогулку" - массовую тренировку пилотов истребителей пятого поколения F-35B. Об этом сообщает Naked Science.

"Слоновья прогулка" позволяет отработать управление большим числом самолетов в условиях, приближенных к боевым. Нынешние американские учения затронули 20 самолетов эскадрильи VMFAT-501.

F-35B - одна из трех модификаций истребителя пятого поколения F-35: единственная из всех, способная выполнить укороченный взлет и вертикальную посадку. F-35B - самая дорогая и технически сложная версия. Стоимость штуки превышает $100 миллионов.

Он может быть размещен на некоторых универсальных десантных кораблях с весьма ограниченным пространством на палубе.

Фото: Debra Sainer

Как сообщала "Страна", появилось видео военного парада в Москве. Во время парада власти показали танки Т-14 "Армата", зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другую технику.

Отметим, что большинство спасшихся из пылающего самолета Superjet сидели в первых рядах.