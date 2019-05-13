Министерство сельского хозяйства РФ подготовило законопроект, ограничивающий ввоз продуктов в Россию из других государств. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на документ.

Отмечается, что разрешенный для ввоза объем могут ограничить пятью килограммами на человека и условием того, что продукты ввозят из стран, благополучных в ветеринарном отношении.

Согласно документу, Россельхознадзор получит право изымать и утилизировать продукты, которые ввозят для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также без разрешения и без ветеринарного сертификата.

Исключение составят продукты животного происхождения в заводской упаковке весом до пяти килограммов на человека, ввозимые из стран, благополучных в сфере заболеваний животных, и через специально оборудованные места. Также, согласно документу, Россельхознадзор должен будет организовать дезинфекцию въезжающего в Россию транспорта из стран, где возникла угроза распространения заболеваний животных.

Напомним, что Россия недавно запретила ввозить и вывозить из Украины.

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