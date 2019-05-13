Главного редактора сайта "Право и контроль" Дениса Садоху повезли в Управление СБУ в Киеве на ул. Владимирскую, 33.

Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook в понедельник, 13 мая.



Фото: facebook.com/dsadokha

Как сообщала "Страна", Европейская федерация журналистов требует прекратить преследование украинских блогеров и журналистов.

В документе, текст которого опубликовал глава НСЖУ, указано, что преследование украинских журналистов и блогеров должно рассматриваться как прямое нарушение свободы слова и права на объективную информацию. За четыре месяца 2019 в Украине 23 раза нападали на журналистов.

Отметим, что главный редактор телеканала TVi Владимир Егоров выразил опасения по поводу хода расследования поджога его автомобиля. Оно все еще не передано полицейским.