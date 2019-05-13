В понедельник, 13 мая, Шестой апелляционный административный суд принял решение отклонить апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного админсуда Киева от 2 марта 2018 года, который удовлетворил иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, говорится в сообщении НБУ на его сайте.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, НБУ не согласен с решение суда и собирается подать кассационную жалобу. Также он сообщил, что порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются соответствующим положением Нацбанка и в случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка НБУ имеет основания для проведения соответствующей проверки.

"Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является не только одной из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к его исключительным полномочиям, закрепленных законом. Именно поэтому стоит взвешенно подходить к решению споров, в которых обжалуются надзорные действия Национального банка с целью обеспечения стабильной работы банковской системы ", - сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что ГПУ начала расследовать возможное давление Порошенко на судей в деле Приватбанка.

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