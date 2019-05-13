Глава ПЦУ Епифаний отказался участвовать в видеопослании мира Донбассу, которое записала команда избранного президента Владимира Зеленского, потому что не разделяет основного месседжа этого ролика.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на источники в окружении Епифания.

Согласно сообщению, иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек".

По словам собеседников агентства, Епифаний был обеспокоен тем, что может выглядеть так, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.

"Также предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее", - сказано в сообщении.

Напомним, что Зеленский выложил обращение религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса и Крыма. В частности, в ролике некоторые лидеры, в числе которых глава УПЦ МП Онуфрий, высказались за "здоровый диалог" и "переговоры" ради решения конфликта.

Также мы писали о том, что Филарет собирается восстановить УПЦ КП и стать ее главой.