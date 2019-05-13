В турецкой Каппадокии, которая славится своими необычными ландшафтами, скальными и подземными городами, нашли еще один подземный город. Об этом сообщает телеканал NTV.

Фото: ntv.com.tr

"Местный житель нашел случайно вход в подземный город во время работ на своем поле", - сообщили местные власти. Вход нашли на расстоянии двух километров на север от уже известного подземного города в провинции Невшехир.

Фото: ntv.com.tr

Сейчас находку изучают эксперты местного музея, намереваясь превратить ее в музей.

Фото: ntv.com.tr

Как известно, в прошлом году Турция установила новый рекорд по посещаемости туристами: страну посетили почти 39,5 млн иностранных гостей, а доходы от туризма выросли на 12,3% – до 29,513 млрд долларов США.

Напомним, что на Туманном Альбионе в пещере нашли древние "ворота в ад".

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