Украинская певица Лобода взбудоражила Instagram усталым фото в брючном костюме
Известная украинская певица Светлана Лобода показали в сети новое фото в бежевом брючном костюме, которое тут же взбудоражило социальные сети. Снимок артистка разместила в своем Instagram.
Фото: Instagram/lobodaofficial
На фото певица предстала в необычном для нее образе, надев бежевый строгий костюм, который она все же разбавила одной приятной изюминкой: расстегнутым пиджаком, под которым - черный бюстгальтер. Этот лук выгодно подчеркнул грудь звезды.
Образ Лободы также был дополнен массивными подвесками на шее и солнцезащитными очками. Помимо этого, она выбрала весьма откровенную позу для фотографии - с широко раздвинутыми ногами.
"Очень крутая", "Великолепная", "Полегче! Слишком идеально!", "Шикарная", "Горяча и бешена", "Икона стиля", "Роскошная", "На стиле", - пишут в комментариях к фото.
Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото без бюстгальтера в Instagram.
Также мы писали, что голая Лобода в косухе, очках и с фотоаппаратом заинтриговала пользователей в Instagram.