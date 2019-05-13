Известная украинская певица Светлана Лобода показали в сети новое фото в бежевом брючном костюме, которое тут же взбудоражило социальные сети. Снимок артистка разместила в своем Instagram.

Фото: Instagram/lobodaofficial

На фото певица предстала в необычном для нее образе, надев бежевый строгий костюм, который она все же разбавила одной приятной изюминкой: расстегнутым пиджаком, под которым - черный бюстгальтер. Этот лук выгодно подчеркнул грудь звезды.

Образ Лободы также был дополнен массивными подвесками на шее и солнцезащитными очками. Помимо этого, она выбрала весьма откровенную позу для фотографии - с широко раздвинутыми ногами.

"Очень крутая", "Великолепная", "Полегче! Слишком идеально!", "Шикарная", "Горяча и бешена", "Икона стиля", "Роскошная", "На стиле", - пишут в комментариях к фото.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото без бюстгальтера в Instagram.

Также мы писали, что голая Лобода в косухе, очках и с фотоаппаратом заинтриговала пользователей в Instagram.