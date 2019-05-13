Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко в телефонном разговоре с телеканалом Футбол 1 рассказал о своих чувствах после победы с командой в чемпионате Англии (АПЛ).

"Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут". На том моменте Зинченко перекрикивают люди, которые радуются возле него.

"Чемпионство никогда никому не давалось легко. Этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон еще не закончен, у нас есть возможность взять еще один титул".

В субботу, 18 мая, английский "МанСити" проведет последний матч в сезоне - против "Уотфорда" в финале Кубка Англии. В случае победы они станут обладателями первого в истории Англии внутреннего "требла", а также 15 миллионов фунтов на команду.

"В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму Кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время", – сказал 22-летний футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

Фото: instagram.com/zinchenko_96

Как сообщала "Страна", Зинченко стал лучшим защитником в матче Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что он входит в список 10 самых дорогих футбольных защитников мира.