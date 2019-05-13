В селе Одесской области в бассейне утонул шестилетний ребенок, родители находились рядом. Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул шестилетний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребёнок погиб", - написал Павел Бойченко.

По его словам, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. "Известно, что семья благополучная. От всей громады выражаю искренние и глубокие соболезнования родителям, родным и близким", - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Одессой ребенок умер во время простой операции по удалению аденоидов.

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