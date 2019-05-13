В центре Киева остановили работы по строительству Мемориала Героев Небесной сотни, которые были начаты утром. В данный момент на месте строительных работ нет техники и рабочих. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что часть Аллеи Героев Небесной сотни ограждена забором, однако вход на улицу не перекрыт.

"Транспорт уехал час назад, когда начали сходиться журналисты", - сказала представитель инициативы "Сохранить Институтскую" Алина Боднар.

По ее словам, вопрос не в том, чтобы остановить строительство именно сегодня. "Сегодня мы останавливаем, а завтра или ночью они могут приехать снова. Сейчас приедут родственники, кто сможет, адвокаты из совещательной группы, которые ведут дела Майдана, чтобы договориться: какие именно дальнейшие действия, что делать, поскольку все рассчитывали, что 20 мая суд будет по наложению ареста и здесь никаких работ не будет. Все на это рассчитывали. А сейчас получается, что надо искать какие-то пути, чтобы что-то сделать, чтобы не дать просто технике снова заехать и перерыть улицу" - сказала Боднар.

Как писала "Страна", утром 13 мая в центре Киева на улице Институтской начали строительные работы по сооружению Национального мемориала Героев Небесной сотни.

В то же время на странице инициативы "Сохранить Институтскую" в Facebook активисты призвали выйти на акцию, чтобы остановить строительные работы и "не допустить разрушения места преступлений и памяти". На акцию пришли до 20 активистов и родственников Героев Небесной сотни.

Кроме того, глава Управления спецрасследований Генпрокуратуры управления Сергей Горбатюк заявил, что демонтаж брусчатки для строительства мемориала Героям Небесной сотни начали снимать без согласования со следствием по делам Майдана.

"На сегодняшний день нужно провести еще девять следственных экспериментов. Если проводить изо дня в день, то на это уйдет девять дней. Если брать выходные, то две недели", - сказал он.

По словам Горбатюка, после получения информации во время судебного разбирательства появилась необходимость в проведении дополнительных следственных экспериментов.

Ранее "Страна" писала, кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане.

Также мы писали, что Луценко извинился за то, что причислил застреленных полицейских к Небесной сотне.