Сегодня, 13 мая, безналичная валюта подешевела в Украине только на 3 копейки, и завершила торговлю в рамках 26,14-26,1650 грн./$, но завтра падение курса доллара может продолжиться, сообщил UBR.ua.

Хотя на протяжении дня котировки раскачивались в более широком диапазоне, и некоторые даже допускали движение в сторону 26,0 грн./$. Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что на максимуме курс доллара сегодня достигал 26,17 грн./$, а на минимуме спускался к 26,11 грн./$.

"Рынок был очень тонкий, торговали на небольших объемах. Даже небольшая сделка влияла на движение котировок", - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. А директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной многое списал еще и на психологические ожидания по курсу.

"Утренний ревальвационный тренд был продиктован ожиданиями преобладания предложения валюты над спросом в результате двойного объема обязательных валютных продаж за пятницу и рабочую субботу. Затем котировки развернулись, нащупав курсовое дно, оживившемуся у психологического индикатора 26,10 грн./$", — сказал он.

Национального банка с покупкой доллара на валютных торгах казначеи сегодня не видели. Потому и не критиковали. Повода для появления регулятора на торгах никто не нашел.

Межбанковские курсовые движения мало повлияли на наличный рынок. С самого утра банки опустили средний курс продажи доллара людям на 10 копеек — 26,30-26,45 грн./$. И в этом коридоре большинство банков проработало до конца дня: Пиреус Банк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс-Банк, Форвард Банк, Проминвестбанк и др.

Минимальная цена "американца" к вечеру была на уровне 26,23 грн./$ (Юнекс Банк), максимальная — 27,0 грн./$ (Мисто Банк). Выкуп валюты у населения производился в рамках 25,85-26,25 грн./$.

Завтра на валютном рынке может представиться новая возможность для снижения курса доллара. Финансисты ждут увеличения валютных продаж.

"Думаю, межбанк будет открываться в рамках 26,12-26,17 грн./$. И объемы продаж на рынке могут расти. Бизнес будет активнее конвертировать выручку перед уплатой налогов до 20 мая, а иностранцы наверняка продолжат покупать гривневых гособлигации (позитивный момент, кстати, вижу в интересе к долгосрочным, 5-летним ОВГЗ). Может не в рекордных объемах, но все же", - отметил Юрий Гриненко.

На всякий случай широкий курсовой коридор на завтрашние валютные торги заложил Олег Куринной — 26,10-26,20 грн./$.

Напомним, что официальный курс доллара и евро остался на прежнем уровне.

Также мы писали о том, что курс доллара опустился на самое дно после праздников, а на следующей неделе рынок ждут потрясения.