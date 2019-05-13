За сутки 12 мая в Киеве установлен абсолютный рекорд по числу "минирований". В одном лишь Печерском районе получено 10 подобных сообщений. Все они оказались ложными. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает корреспондент "Страны".

То что это дело рук одного и того же "шутника" либо группы "шутников", объединенных одним преступным замыслом - подтверждает тот факт что абсолютно все сообщения разосланы на официальную почту СБУ с одной и той же защищенной почты protonmail.com - с одинакового адреса.

Объектами атак "ложных бомбистов" стали рестораны "Первак" на Рогнединской, 2 А, "Вано Ивано" на Кловском спуске, "Хинкали" на Шота Руставели, гостиницы "Украина", "Днепр", "Русь", "Президент" и жилые дома.

На все сообщения пришлось выезжать взрывотехникам и следственно-оперативным группам, тратить время и отвлекать силы и технику. В некоторых случаях была объявлена эвакуация из зданий.

Как говорят специалисты из киберполиции на условиях анонимности - вычислить письма, отправленные с швейцарской почты proton.mail практически невозможно и вероятнее всего эту атаку организовала одна из группировок хакеров. По всем фактам заведены уголовные дела по ст.259 УК Украины-неправдивое сообщение о взрыве. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Также заявляется, что после президентских выборов количество сообщений о "минированиях" в Киеве бьет все рекорды. Ранее и пять сообщений в день считалось "перебором".

Как сообщала "Страна", в Одессе заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей. Спасатели эвакуируют людей. Эвакуирован персонал, посетители и пассажиры.

Отметим, что в Харькове субъект заминировал мясокомбинат из-за задержек по зарплате.