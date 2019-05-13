В "Оппозиционной платформе-За жизнь" считают, что в последние дни своей работы проигравшая власть вновь пытается шантажировать мировое сообщество витком кровопролития на востоке Украины.

Об этом сказано на сайте политсилы в ответ на сегодняшнее заявление глава МИД Украины Павла Климкина.

"Заявления министра иностранных дел Павла Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения Минских соглашений – это опасная политическая провокация, направленная на эскалацию боевых действий и срыв всех усилий по мирному урегулированию", - говорится в сообщении от 13 мая.

Отмечается, что "переход представителей режима на язык ультиматумов и угроз еще раз доказывает, что мирное урегулирование никогда не было истинной целью этой власти". "Все пять лет она уклонялась от реального соблюдения Минских соглашений и использовала ситуацию на Донбассе для личного обогащения, преследования политических оппонентов и шантажа внешнеполитических партнеров Украины", - считают оппозиционеры.

В "Оппозиционной платформе-За жизнь" напоминают, что Минские соглашения закреплены Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 от 17 февраля 2015 года. Поэтому авторам подобных политических решений будет гарантирована уголовная ответственность.

"Мы настаиваем на неукоснительном соблюдении Минских соглашений, безотлагательном начале прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и активизации "нормандского" переговорного формата", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина может отказаться от Минских соглашений, если санкционное давление с РФ будет снято.

Он отметил, что на встречах 13 и 14 мая уже сообщил об этой позиции Киева коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что Минска у нас теперь нет. И его убила не только Россия, его убили также вы", - подчеркнул Климкин.

Также "Страна" разбиралась, что значит заявление Климкина о выходе из Минских соглашений.