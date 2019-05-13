В метро Киева зашел мужчина с двумя гранатами
Сотрудники полиции Киевского метро задержали мужчина с боеприпасами в вестибюле на станции "Вокзальная". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник, 13 мая.
"Работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним", – говорится в опубликованном сообщении.
Правонарушителем оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом. Он задержан, а боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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