Американские власти предупредили ЕС о том, что его нынешние оборонные планы являются угрозой для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО. Об этом сообщило испанское издание El Pais, ссылаясь на письмо Пентагона к руководству Евросоюза от 1 мая.

Отмечается, что письмо содержит большое количество завуалированных угроз политических и экономических репрессий, если в Брюсселе намерены и дальше совершать попытки продвижения европейских проектов по разработке оружия при участии других государств, не обязательно Штатов.

Письмо было отправлено практически сразу после того, как Европарламент 18 апреля дал предварительное согласие на создание Европейского оборонного фонда.

Кроме того, США выступают против условий так называемой программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), которая направлена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в которой принимают участие 25 государств-членов ЕС.

"США глубоко обеспокоены принятием регламента относительно Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO" - говорится в письме.

Регламент позволяет участие неевропейских стран в оборонных проектах, при этом эти проекты будут находиться исключительно в европейской интеллектуальной собственности. Участие в проектах PESCO при этом требует единодушного согласия всех участников программы, в связи с чем Вашингтон опасается, что таким образом США могут быть отстранены от участия.

Ранее сообщалось, что новым командующим НАТО в Европе назначен генерал ВВС США.

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