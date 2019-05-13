Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в как можно скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал журналистам в понедельник в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой". Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Напомним, что названа дата, когда Рада выберет день инаугурации Зеленского.

Также мы писали о том, что пока Рада будет определять дату инаугурации, сам Зеленский встретится с иностранными банкирами.