У главного раввина Украины Моше Реувен Асмана родился внук. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 13 мая.

"У нас родился внук!!!Поздравляю счастливых родителей Йосефа и Хаю!!!Мазаль тов!!! מזל טוב!!!!", - написал Асман.

Скриншот: Facebook/Moshe Azman

Напомним, Моше Реувен Асмана является главным раввином Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, главным раввином Всемирного форума русскоязычного еврейства и главным раввином подразделений специального назначения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В 1991 году он стал председателем еврейской религиозной общины Хабад Любавич города Киева. С 1997 года является главным раввином Киева и области, а позже главным раввином Всеукраинского еврейского конгресса. С 11 сентября 2005 года на собрании представителей всех регионов Украины был избран главным раввином Украины.

Ранее сообщалось, что главный раввин Украины пожелал Зеленскому идти по пути правды и сделать Украину процветающей.

Также мы писали, что главный раввин Украины попросил продлить работу избирательных участков до 22:30. Документ.