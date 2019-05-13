Начиная с 15 мая в Украине появится возможность заказывать билеты на все рейсы в Польшу онлайн. Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Онлайн-продажа билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua. Раньше это было доступно только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса. Укрзализныця максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", - написал он.

Также Кравцов отметил, что с 15 мая билеты на все международные поезда в Польшу можно будет заказывать на официальном сервисе.

Скриншот: Facebook/Євген Кравцов

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" объяснили, сколько стоит железнодорожный билет для ребенка и какие документы нужны для поездки.

Также мы писали, что Украина намерена договориться о безвизе со страной, билет в которую стоит от $1000.