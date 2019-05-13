Внефракционный нардеп, единственный член депутатского объединения "За Зеленского" Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте Украины новый проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 26 мая.

"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления № 10270-5.

Таким образом в парламенте уже зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации президента - 19, 20 и 26 мая. При этом только Куприй предлагает провести инаугурацию 20 или 26 мая.

Проекты постановлений других авторов предлагают провести инаугурацию в воскресенье 19 мая. Один из проектов предусматривал проведение торжеств 1 июня, однако в субботу 11 мая нардеп от "БПП" Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления.

В штабе победителя выборов и в политических кругах своеобразным водоразделом для всего украинского политикума считается дата 27 мая. Якобы, право у новоизбранного президента распустить Раду есть только до этого времени. Для чего он должен вступить в должность до этого дня.

После объявления ЦИК Украины 30 апреля официальных результатов президентских выборов, стало ясно, что крайний срок для инаугурации нового президента - 3 июня.

Конституция Украины не позволяет прекращать досрочно полномочия парламента в последние 6 месяцев его работы. Поскольку присягу нардепы принимали 27 ноября 2014 года, именно от 27 ноября и отсчитывается шестимесячный срок.

Как сообщала "Страна", Зеленский раскритиковал Порошенко и потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Напомним, что голосование по дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, вероятнее всего, состоится в четверг, 16 мая.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" разбиралась, почему Рада затягивает инаугурацию Владимира Зеленского.