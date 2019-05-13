Во время Евровидения-2019, которое пройдет в Израиле с 14 по 18 мая, выступление участницы от Молдовы Анны Одобеску будет сопровождать анимация от украинской художницы на песке Ксении Симоновой. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Анна Одобеску выступит во втором полуфинале, 16 мая. Во время исполнения песни о любви Stay, на заднем плане зрители увидят удивительную историю, но на этот раз с использованием искусственного снега, а не песка.

Видео: youtube.com

В этом году Украина не будет принимать участие в Евровидении. Причиной отказа были названы условия чрезмерной политизации во время национального отбора. Несмотря на отказ от участия, в этом году НОТУ будет транслировать Евровидение-2019, но отдать свои голоса за конкурсантов украинцы не смогут. Уже стал известен порядок выступлений стран в полуфиналах - первый стартует завтра, 14 мая.

Художница Ксения Симонова заняла третье место в чемпионском сезоне шоу America’s Got Talent. Она стала единственным не американским участником проекта, который попал в тройку призеров. Всего за победу в финале боролись 12 самых талантливых людей мира.

Напомним, что букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2019.

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