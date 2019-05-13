В понедельник, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко наградил президента Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого I степени. Об этом глава государства сообщил на странице в Facebook.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины – президента европейского Союза Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности",- написал Петр Порошенко.

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Напомним, Дональд Туск созывает экстренный саммит Евросоюза на 28 мая.

Также мы писали, что Туск набрал Зеленского, чтобы обсудить саммит Украина - ЕС в июле.