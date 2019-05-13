В "Нафтогазе" повысят цену на природный газ для населения Украины на 4,6% или на 380 гривен. Как ожидается, новая стоимость голубого топлива с июня составит 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа. Копию документа показали Украинские новости.

В "Нафтогазе" уже подготовили и разослали газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 380 гривен до 8 627 гривен/тыс. куб. м.

Фото: ukranews.com

С 1 ноября 2018 цена на природный газ для населения увеличилась на 23% до 8 548,92 гривен/тыс. куб. м по сравнению с ранее действовавшей ценой (6 958 гривен/тыс. куб. м).

Как сообщала "Страна", глава НАК "Нафтогаз" Коболев ведет в США переговоры о поставках американского газа и о сдаче в концессию украинской "трубы".

Мы разбирались, какой ценой Украина будет решать вопрос с газом после 1 января 2020 года.