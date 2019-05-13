В столице Украины проживает не менее 2940 миллионеров. Об этом свидетельствуют результаты декларационной кампании 2019 года, сообщает пресс-служба ГФС в Киеве.

Так, начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко сообщила, что в этом году 2940 киевлян получили доход более миллиона гривен. При этом они задекларировали доходов на общую сумму в 36,5 млрд грн.

"По результатам декларационной кампании к уплате в бюджет согласовано более 1,9 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 287 млн грн военного сбора", - сказала Людмила Демченко.

Любопытно, что самым старшим миллионером в Киеве оказался 99-летний житель Соломенского района. По данным его декларации, у него зафиксировано 8 млн гривен в разделе "другие доходы". Самым младшим декларантом кампании оказался 3-летний житель Святошинского района. Его родители отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получение малышом наследства на сумму 64 тысяч гривен.

Напомним, по данным ГФС, 40% украинских миллионеров составили женщины.

Также мы писали, что ранее в Украине насчитали почти 5 тысяч миллионеров. Младшему - 7 лет, старшему - 99.