Курс украинской валюты на межбанке в понедельник, 13 мая, поднялся до 26,135 грн/$1 с 26,175 грн/$ в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к концу торгов составили 26,12-26,15 грн/$1.

Также, по информации Национального банка Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 мая укрепился до 26,1057 грн/$1 с 26,2178грн/$1.

Кроме того, в понедельник Нацбанк укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 мая до 26,113216 грн/$1 по сравнению с 26,205887 грн грн/$1 на 13 мая 2019г.

Ранее сообщалось, что во вторник гривня на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек .

Также мы писали, что украинская гривня укрепилась на межбанковских торгах после майских праздников.