В Сумской области на границе с Россией украинские пограничники задержали семейную пару из РФ, которая направлялась в Украину вне пунктов пропуска для получения политического убежища в Украине. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ, с целью получения политического убежища в Украине", - сказано в сообщении. В ходе беседы мужчина рассказал, что более 10 лет занимался бизнесом – продажей автомобилей, и подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань начальнику одного из РУВД г. Москвы. "В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров. "Из-за его открытого недовольства действиями России, которые она совершает на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрета критики власти и комментирования трагедии Боинга MH17 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы", - сказано в сообщении.

В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. "По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека", - отметили в Госпогранслужбе. В настоящее время относительно граждан РФ продолжаются проверочные мероприятия.

Видео: youtube.com

Напомним, что Порошенко заявил, что в ходе его президентства не было политзаключенных и давления на СМИ.

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